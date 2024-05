Per Moma e Volley Modena al via le finali nazionali

Archiviati i primi due giorni, riservati alla prima fase di qualificazione, entrano oggi nel vivo le prime di pallavolo giovanile: si parte con i più grandi, Under 18 femminile ed Under 19 maschile, a cui partecipano le modenesi Moma Anderlini (nella foto) e Modena Volley, qualificatesi come campioni regionali di categoria. Tra le ragazze, di scena a Conversano (BA), la squadra di Roberta Maioli esordisce nel pomeriggio contro il Volley Bergamo, che ha superato le qualificazioni, per andare a completare un girone quasi tutto lombardo, completato dal Vero Volley Monza: le prime due del girone si qualificano per la fase ad eliminazione diretta, che vale lo scudetto, in programma fino a domenica mattina. Identica la formula del settore maschile, di scena a S.Giustino (PG), con quattro gironi da tre squadre che promuoveranno le migliori due di ciascun raggruppamento al tabellone ad eliminazione diretta: il Modena Volley di Andrea Asta è inserito nel girone G con i siciliani del Gupe Volley Catania, e soprattutto con la Lube Civitanova, con cui i giovani gialloblù esordiranno in mattinata alle 10, in una gara già decisiva per la qualificazione alle gare che contano per un titolo maschile, che manca a Modena ormai da quasi 25 anni.

r. c.