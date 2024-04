Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un platano

CAMPOSANTO E S.FELICE

Ancora un gravissimo incidente ieri sulle nostre strade. Per cause in corso d’accertamento ieri pomeriggio, intorno alle 15, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura per poi schiantarsi contro un platano. Lo schianto è avvenuto in via dell’Olmone, strada che collega Camposanto a San Felice. All’improvviso il conducente, un 44enne ha perso il controllo della vettura schiantandosi con violenza contro l’albero.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi i pompieri da San Felice. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverso tempo prima di riuscire a districare le lamiere e liberare il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Non si esclude che alla base dello schianto possa esserci un momento di distrazione o un malore.

L’automobilista è stato poi stabilizzato sul posto dagli operatori sanitari e caricato sull’eliambulanza, giunta sul posto a supporto dei volontari di Anpas.

Nel frattempo, per permettere ai soccorritori di lavorare e per rimuovere il mezzo incidentato dalla carreggiata, ripristinando le condizioni di sicurezza la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con conseguenti disagi alla viabilità. Il 44enne ha riportato lesioni importanti ma fortunatamente non corre pericolo di vita.

L’uomo è ricoverato in Medicina d’Urgenza all’ospedale di Baggiovara con una prognosi di 40 giorni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e che dovranno ora ricostruire la dinamica del grave incidente.