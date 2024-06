Perseguita e minaccia l’ex compagno: arrestata

La relazione era finita alcuni mesi fa, dopo essere stata caratterizzata da tensioni e disagi tra le mura domestiche. Probabilmente però la donna non si era rassegnata alla fine di quel rapporto e aveva iniziato a telefonare ripetutamente all’ex compagno. Dopo di che, in base alla denuncia presentata dall’uomo, era passata alle minacce, ai pedinamenti a casa e sul luogo di lavoro ma anche alle aggressioni fisiche. Questo fino a giovedì, quando la donna è stata arrestata dai carabinieri di Nonantola per atti persecutori. A chiamare i carabinieri è stato proprio l’ex compagno della donna, spaventato dopo essersi trovato l’indagata dinanzi a casa. E’ scattato così il codice rosso e la stessa è stata poi accompagnata in caserma. Ieri mattina, all’esito dell’udienza direttissima il giudice ha convalidato l’arresto dell’imputata – difesa dall’avvocato Stefania Ascari – e disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico. Pare che la situazione andasse avanti da mesi, anche se non sono noti i contorni della vicenda. In base al racconto della presunta vittima, però, al termine della relazione l’arrestata lo aveva più volte minacciato, aggredendolo fisicamente e molestandolo sia attraverso telefonate, sia sul luogo di lavoro, provocando così nella vittima uno stato di ansia e profonda preoccupazione. A fronte dell’ennesimo episodio di persecuzione, l’uomo giovedì ha così contattato i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto. E’ stato attivato il codice rosso e la donna è stata arrestata e, ieri mattina, condotta davanti al giudice. Ora non potrà più avvicinarsi all’ex fidanzato: è stato applicato all’imputata il braccialetto elettronico e ogni violazione della misura comporterebbe ovviamente un aggravamento della stessa.

Valentina Reggiani