Perseguitano un parente: a processo

Il motivo non è chiaro, almeno per il momento. Da quanto emerso, però, per lungo tempo una coppia avrebbe perseguitato un compaesano, fratello dell’indagato con diverse azioni. Ieri la coppia, due 45enni residenti a Castelfranco Emilia sono finiti a processo con le accuse di stalking e lesioni. Gli episodi sarebbero durati anni: da dicembre 2021 allo scorso mese di febbraio. Le accuse mosse nei confronti della coppia riguardano almeno quattro episodi, in uno dei quali gli imputati avrebbero aggredito la vittima, fratello maggiore dell’uomo. La situazione sarebbe esplosa tre anni fa a seguito di dissidi familiari e avrebbe portato a insulti ripetuti, appostamenti sotto casa e insulti telefonici nei confronti della presunta vittima che, a seguito delle persecuzioni, aveva sporto denuncia contro il fratello appunto e la cognata. Il motivo del presunto ‘accanimento’ nei confronti dell’uomo non è chiaro al momento: lo stesso ieri si è costituito parte civile al processo. Anche un 33enne di San Cesario Sul Panaro, a pochi passi da Castelfranco è stato condannato ieri mattina per stalking e incendio doloso. Secondo le accuse il giovane avrebbe perseguitato l’ex fidanzata, non accettando la fine della relazione, con pedinamenti e telefonate continue e insistenti, oltre a decine di messaggi. In un’occasione, inoltre, l’imputato, dopo una discussione con la donna avrebbe lanciato una sigaretta nell’abitacolo della vettura della vittima, una 36enne del posto, causando l’incendio dell’auto. Da qui le accuse di stalking e incendio doloso. Ieri mattina l’uomo è stato condannato.

Valentina Reggiani