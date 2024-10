"Pessima qualità dell’aria, 4 sforamenti nelle ultime due settimane"

"Purtroppo Modena si conferma una delle città con la qualità dell’aria peggiore a livello regionale e non solo. I dati Arpae relativi ai livelli di Pm10 nelle ultime due settimane nelle province emiliano-romagnole assegnano infatti alla nostra provincia una triste maglia nera. A Modena, nonostante le piogge di questi giorni, sono stati superati i livelli di Pm10 in ben quattro giornate su 14 (15,16,21 e 22 ottobre), nessuna altra provincia ha fatto registrare tanti sforamenti". A fotografare i dati sulle polveri sottili in provincia di Modena è il capogruppo di Forza Italia e candidato alle Regionali, Piergiulio Giacobazzi. "Indubbiamente il territorio emiliano, come tutta la pianura padana, paga un prezzo alto in termini di qualità dell’aria a causa della propria conformazione geologica - afferma Giacobazzi -, ma proprio per questa fragilità in termini di inquinamento, occorre che chi ha responsabilità di governo metta in campo tutte le misure a sua disposizione per cercare di arginare il problema. Misure che debbono avere un valore concreto e non propagandistico".