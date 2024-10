Piene dei fiumi, è allerta rossa. Un albero piomba su tre auto. In molti comuni scuole chiuse

E’ allerta rossa oggi in provincia di Modena per le piene dei fiumi con il Secchia e il Panaro che potranno superare soglia 3. Già dalla giornata di ieri, infatti, precipitazioni intense con i primi allagamenti ma non si sono registrate criticità. Occhi puntati sulla giornata di oggi con Coc operativo, Aipo e volontari di Protezione civile schierati. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emanato la massima allerta per i corsi d’acqua nelle aree di pianura centrali, dove sono previste precipitazioni diffuse e persistenti. Per frane, smottamenti e ruscellamenti l’allerta è invece arancione su montagne e colline del modenese.

L’indecisione iniziale sul fronte scuole si è ben presto risolta: verso la serata di ieri, infatti, sono state diramate le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Modena (oltre alle superiori, le medie Carducci e Sola solitamente aperte al sabato), in tutti i comuni dell’Unione Terre D’Argine (Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera) in quelli dell’Area Nord (da Finale Emilia a Concordia), nonché a Castelfranco e in altri comuni delle Terre del Sorbara, e Vignola. Chiuse anche le superiori a Sassuolo e il Ferrari a Maranello. Restano invece aperte le scuole in Appennino, dove l’allerta è arancione. Nelle zone rosse annullate anche le manifestazioni sportive e culturali.

A Carpi, ad esempio, è stato sospeso il tradizionale mercato ambulante in piazza Martiri e anche il convegno del Laboratorio Teologico Realino che doveva tenersi al Tecnopolo Universitario. L’invito è quello di ridurre al minimo gli spostamenti in tutto il territorio e, nello specifico, a non percorrere o sostare lungo gli argini dei fiumi né usare i seminterrati, preparandosi a evacuare. Considerate le previsioni, l’Ufficio AIPo ha attivato il servizio di piena H24 sui corsi d’acqua di competenza; nello specifico fiumi come Secchia, Panaro e Reno sono sotto i riflettori. Anche nella giornata di ieri, comunque, non sono mancati disagi e situazioni che hanno lasciato con il fiato sospeso.

Tragedia sfiorata in via Giardini a Modena per una questione di pochi secondi. Mirco Biolchini di Formigine si è salvato per un soffio, ieri pomeriggio, quanto intorno alle 15 un grosso albero è improvvisamente piombato su tre auto parcheggiate all’interno di un’area di sosta davanti ad un condominio nei pressi dell’incrocio con viale Amendola. L’uomo era appena sceso dalla sua Fiat Tipo quando l’albero ha ceduto schiacciando l’auto, e altre due vetture. Quella del signor Biolchini è quella più danneggiata poiché il grosso tronco è piombato proprio tra il cofano e il parabrezza dell’auto. "Ero appena sceso – racconta l’automobilista – ho sentito il tonfo, mi sono girato e ho visto l’albero sulle macchine. E’ una pianta senza radici e probabilmente è mancata la manutenzione, diciamo che sono stato fortunato". Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una gru per sollevare la grossa pianta una volta privata di rami e fronde.

La polizia locale si è interessata di isolare l’area per permettere le operazioni di rimozione dell’albero. Prosegue il monitoraggio della rete viaria da parte dei tecnici della Provincia di Modena, impegnati nei controlli delle strade provinciali a causa dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale.

In particolare, sulla strada provinciale 4 fondovalle Panaro in località Mulino delle Palette nel comune di Pavullo nel Frignano, si è verificato un fenomeno di ruscellamento che ha portato sulla sede viaria fango e detriti, con disagi alla circolazione e intervento dei vigili del Fuoco.

Sempre sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, è istituito in via precauzionale un senso unico alternato che resterà attivo per tutto il fine settimana.

Resta ancora chiuso il ponte di Navicello vecchio a sul fiume Panaro a Modena all’innesto della strada provinciale 255 con la sp2 a causa del superamento dei livelli idrometrici di sicurezza, chiuso anche il ponte sul Tiepiedo in via Curatona a Modena. Posizionata una motopompa su fossa Bernarda per alleggerire la pressione alla Fossalta.

Maria Silvia Cabri

e Emanuela Zanasi