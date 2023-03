Pievepelago piange Paolo Passoni, storico postino e volontario Pro Loco

Si sono tenuti ieri a Pievepelago i funerali di Paolo Passoni, 83 anni, storico postino della Valle del Pelago e per decenni collaboratore di tante iniziative tradizionali e turistiche dell’alto Frignano. Moltissime le testimonianze di affetto alla figlia Monica ed al figlio Gianluca. Passoni sino al 2000 è stato un apprezzato portalettere in varie zone appenniniche, nell’ultimo periodo a S.Andreapelago e Roccapelago, attento non solo alla posta ma anche ai vari bisogni di chi vive lontano dai centri. Per tanti anni quando c’era bisogno di volontari per organizzare iniziative ricreative, turistiche e di beneficenza, si poteva fare affidamento su di lui. Era divenuto anche vice-presidente della Pro Loco di Pievepelago, ‘braccio destro’ di Loretta Adani. "Perdo un grande amico – dice Loretta Adani presidente Pro Loco – aveva un ruolo fondamentale nella organizzazione degli eventi". g.p.