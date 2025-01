Piste innevate pronte per il weekend:: "Ripartono anche i trasporti in bus"

Grazie alle temperature rigide di questi ultimi giorni, nelle stazioni sciistiche dell’Appennino hanno potuto funzionare a pieno regime i generatori di produzione neve, assicurando un’ottima fruizione delle piste. Lo conferma Luciano Magnani presidente del consorzio Cimone, per gli impianti di Passo Lupo e Lago Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato): "Gli impianti hanno mantenuto il manto nevoso in ottime condizioni, infatti sulle piste ora possiamo trovare dai 40 ai 60 centimetri di neve, con tutti gli impianti aperti e tutti i raccordi agibili. Per questo weekend al Cimone si prospettano delle giornate strepitose e quindi invitiamo tutti gli appassionati ad immergersi negli scenari mozzafiato del comprensorio, per un’esperienza fantastica da vivere al massimo tra famiglia e amici’. Per facilitare l’accesso dalle città, da oggi torna ‘Ski days Monte Cimone’ il servizio di viaggio in bus completo di skipass con partenza dalle principali città dell’Emilia Romagna direttamente sulle piste innevate del monte Cimone, organizzato da BusForFun. Oggi partenze da Bologna (autostazione e Borgo Panigale) e Modena (terminal via Gottardi).

"Tutti i weekend – dicono i responsabili del servizio – potrete godervi una giornata di sci e snowboard senza dover pensare a nulla se non al divertimento: dalla tua città alla neve del più grande comprensorio sciistico dell’Appennino tosco-emiliano, con un pacchetto che comprende il viaggio di andata e ritorno con pullman, skipass giornaliero e convenzioni per pranzi nelle baite sulle piste e noleggio attrezzatura". Info e prenotazioni su: https://www.busforfun.com/articolo/ski-days-cimone.

Alle Piane di Mocogno sono aperti gli impianti Pista Poggio, Campo Scuola, Jenny Kinder Park, la pista da bob e la pista Fondo: "Se le condizioni meteo rimarranno favorevoli, contiamo di tenere aperto l’anello di 3 chilometri per tutta la stagione (e magari di riaprire gli altri più lunghi)". Alla Boscoreale di Piandelagotti gran lavoro della locale Scuola sci per l’apertura di alcuni degli anelli di fondo. Numerose le escursioni invernali e le ciaspolate nei più suggestivi itinerari montani, ad esempio a FananoModena Slow propone ‘Le misteriose Marcolfe e le sequoie secolari.’

g.p.