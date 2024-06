"Più carabinieri e Cau aperto a tutte le ore"

Il rieletto sindaco Giovanni Gargano lancia un messaggio alle forze di opposizione invitandole a votare i provvedimenti che saranno presi per la manutenzione del territorio e su altre importanti iniziative, poi illustra la sua agenda della prossima settimana. "Ho letto – commenta Gargano – le dichiarazioni delle minoranze sulla manutenzione del territorio. Mi auguro che questi intenti diventino effettivamente realtà, perché finora non ci hanno mai votato a favore per le manutenzioni che abbiamo fatto, così come per progetti del Pnrr o sulle infrastrutture sportive. Nello specifico, per quanto riguarda gli asfalti, già in questi giorni sono state eseguite asfaltature di nuovi tratti a Riolo e Rastellino, e continueremo nei prossimi giorni secondo quanto già deliberato nelle settimane precedenti. Nella variazione di bilancio che avremo in luglio, confermo poi che destineremo almeno 1 milione di euro, ma mi auguro qualcosa di più, sempre per gli asfalti, che andranno avanti da agosto a ottobre".

Sul tema della nuova Giunta Gargano non dice ancora nulla, se non che "mi auguro di essere pronto entro la prossima settimana o al più in una decina di giorni. La formazione della Giunta sarà comunque frutto di un percorso condiviso, sulla base delle competenze e della rappresentatività". C’è poi un’altra questione che fin da subito Gargano vuole riprendere in mano: l’elevazione dell’attuale tenenza dei carabinieri a compagnia. "Non intendo cedere di un millimetro su questo punto – conferma il primo cittadino – tanto che avvierò nuove interlocuzioni con il ministero. Il nostro territorio ha un bisogno assoluto di più effettivi e, peraltro, abbiamo già individuato il luogo in cui potrà sorgere la nuova caserma, in piazzale Vittime del Terrorismo, e il progetto potrà essere a cura del Comune. Al ministero non chiediamo un euro in più di affitto rispetto a quello che pagano ora i carabinieri per essere all’interno di un immobile privato. Basterebbe girare questo affitto al Comune e, appunto, aumentare gli effettivi sul territorio".

Sul nodo sanità, Gargano aggiunge: "Come già più volte dichiarato in consiglio comunale e in Unione, l’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di un’apertura del Cau 24 ore su 24. Affinché sia possibile e scatti pressoché in automatico, occorre raggiungere un numero minimo di accessi. Su questo, faremo un check con l’azienda Usl dopo l’estate, ma appunto vogliamo che il nostro Cau sia un riferimento anche per le città confinanti".

Marco Pederzoli