Più sicurezza e qualità, la palestra comunale torna ai fasti di un tempo

Il Comune di Cavezzo ha concluso un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla palestra comunale di via Allende, risolvendo criticità che da tempo compromettevano la qualità degli ambienti e la sicurezza di chi li utilizza. Spiega il sindaco Stefano Venturini: "Il percorso nasce da lontano e tiene conto delle segnalazioni ricevute da associazioni sportive, genitori e ragazzi, che lamentavano lo stato di salute della palestra. Le pareti erano annerite e ammuffite, non solo nelle docce, ma persino negli spogliatoi. Abbiamo quindi dato mandato a una ditta specializzata per risanare completamente gli ambienti e garantire spazi sani e decorosi per tutti gli utenti. Era una promessa fatta durante la campagna elettorale, e oggi possiamo dire con orgoglio di averla mantenuta".

Il lavoro ha previsto la rimozione della vecchia pittura e dell’intonaco fino a un metro e mezzo di altezza, con l’applicazione di intonaco antiumidità per favorire la traspirazione delle pareti. Sono stati smontati gli impianti termoidraulici per verificare eventuali perdite e sono state risanate le superfici delle docce, impermeabilizzate con una speciale resina antiscivolo. Anche i bagni sono stati trattati con resine impermeabilizzanti per prevenire infiltrazioni. L’imbiancatura finale è stata realizzata utilizzando una pittura antimuffa e anticondensa. Inoltre, sono stati installati dispositivi elettronici che regolano l’umidità negli spogliatoi, garantendo ambienti salubri e sicuri nel tempo.