"Playtime, dateci idee per disegnare il logo"

"Playtime. A Carpi è tempo di giocare" è il nuovo evento dedicato al gioco nelle sue diverse forme e per tutte le età che, il prossimo sabato 31 maggio, aprirà il programma di ‘La dama della torre’ nell’ambito dell’edizione 2025 della Carpi estate. E, in occasione della prima edizione di ‘Playtime’, il Comune di Carpi lancia un percorso partecipato aperto a tutti e tutte con l’obiettivo di raccogliere spunti e idee visive e grafiche per creare il logo dell’iniziativa.

"‘Playtime’ – afferma il sindaco Riccardo Righi – racconta di una città che vuole aprirsi sempre di più, trovare nuove occasioni per stare insieme e divertirsi, senza limiti di età. Crediamo fortemente in questa iniziativa, perciò abbiamo pensato di accompagnare la prima edizione sperimentale con un contest per creare un logo per l’iniziativa, partendo dall’immaginazione delle nostre cittadine e cittadini, professionisti e non. Sono certo che avremo davvero contributi speciali e creativi, e invito tutte e tutti sin da ora a partecipare al ‘Playtime’ il prossimo 31 maggio".

Fino a mercoledì 14 maggio, tutti gli interessati, persone fisiche e giuridiche, potranno inviare un elaborato grafico (in formato pdf): tutte le proposte saranno valutate da una commissione interna appositamente costituita e le idee ritenute migliori saranno presentate al pubblico durante la prima edizione di ‘Playtime’. Da quelle idee e proposte si partirà, poi, per l’elaborazione vera e propria del logo dell’iniziativa che sarà adottato a partire dalla seconda edizione.

I moduli per presentare la domanda di partecipazione al contest si possono scaricare dal sito del Comune (www.comune.carpi.mo.it). La domanda e la proposta grafica dovranno essere inviate via mail (all’indirizzo: cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it). Per informazioni è possibile telefonare al numero 059 649051 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) o scrivere al Castello dei ragazzi (castellodeiragazzi@comune.carpi.mo.it).

La commissione che valuterà le proposte sarà composta personale interno del Comune di Carpi.