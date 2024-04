Polisportiva, 1400 soci: "Solidarietà e sport, vicini alla comunità"

Una polisportiva al servizio della comunità, con l’impegno di 1400 soci per promuovere una città migliore. La parola d’ordine per la Polisportiva San Faustino, che il prossimo anno spegnerà 100 candeline, è servizio: verso il quartiere, verso le persone più fragili, verso i modenesi. Un lavoro di squadra che permette di fare tanto per Modena e che vede in prima linea l’impegno del presidente Pier Nicola Tartaglione (nella foto sotto), da tanti anni alla guida della "Sanfa"; con lui abbiamo fatto il punto della situazione, anche in vista delle prossime elezioni amministrative: "Senza ombra di dubbio c’è un grande interesse nei confronti delle polisportive, che anni fa non c’era – ha affermato il presidente Tartaglione – Il consiglio direttivo e i 1400 soci si sono resi conto dell’importanza che abbiamo nella realtà sociale modenese, e la professionalità che mettiamo in campo ogni giorno sta contribuendo a migliorare il quartiere: noi non operiamo esclusivamente verso i soci, ma partendo da questi andiamo incontro ad ogni singolo residente.

I nostri immensi spazi vengono utilizzati da tante associazioni che si occupano delle realtà più bisognose, come Caritas e Aut-Aut; gli spazi sportivi garantiscono a 400 tesserati del settore calcio di allenarsi su un campo di ultima generazione, mentre oltre 700 allieve di Ginnastica Artistica utilizzano la nostra bella palestra dotata di attrezzi all’avanguardia.

Abbiamo costruito la prima biblioteca del fumetto presente a Modena, con oltre 5000 cataloghi d’autore, ed un ambulatorio infermieristico di comunità, aperto dall’Ausl, il quale offre gratuitamente consulti grazie ai professionisti che ci lavorano, dall’ortopedico all’urologo.

La grande forza della Polisportiva è che rappresenta poi un punto di ritrovo per gli anziani ed i giovani del quartiere, che si incontrano e possono spendere del tempo insieme.

Ritengo che il sindaco Muzzarelli si sia speso bene durante il suo mandato, e chiediamo alla futura giunta di continuare ad appoggiare il lavoro di noi polisportive, che ci spendiamo ogni giorno al servizio dei cittadini". Alla domanda sulla situazione in quartiere legata allo spinoso tema della sicurezza, il presidente Tartaglione ha spiegato il metodo operativo messo in campo dalla Polisportiva San Faustino per arginare situazioni delinquenziali all’interno degli spazi pubblici: "Tra i soci ci siamo domandati come migliorare la situazione nella nostra zona relativa agli episodi criminosi: abbiamo allora raccolto le adesioni di oltre 40 volontari che ogni giorno, a turno, monitorano le aree più calde del nostro quartiere e segnalano episodi dubbi che, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, possono essere prontamente sventati. Anche in questo caso è evidente come il lavoro comunitario dia frutti importanti alla città".

j.f.