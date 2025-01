"Polizia locale, aumenta l’utilizzo delle nuove tecnologie"

Aumenta il numero di agenti in servizio alla Polizia Locale (22 unità, cui si aggiunge l’unità cinofila Thor) ma il controllo del territorio è affidato sempre di più all’uso delle nuove tecnologie. Nel giorno del patrono San Sebastiano il comandante Gianni Doni, la sindaca Letizia Budri e l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma hanno tracciato un bilancio della attività svolta dal Corpo PL. "Il 2024 – ha detto Doni – per la PL è stato l’anno della maturità. Si sono affinate le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza, di controllo del trasporto pesante e dei limiti di velocità. Massima la collaborazione con Polizia di Stato e Carabinieri: evase 90 richieste di estrazione di immagini di videosorveglianza o dati acquisiti dal sistema dei varchi veicolari per loro indagini". I dati dicono che nell’anno appena concluso a Mirandola sono stati fatti 730 posti di controllo (furono 1.015 nel 2023), coinvolgendo oltre 7.000 veicoli (10.118 nel 2023). Da registrare il dato record di violazioni dei limiti di velocità: ben 12.686, contro le 1.433 violazioni nel 2023. Sono stati 25.767 (22.557 nel 2023) i veicoli in transito controllati grazie ai varchi cittadini: di questi 51 (36 nel 2023) sono risultati privi di assicurazione e 173 (180 nel 2023) senza revisione. Da cogliere positivamente il calo dei sinistri stradali sulle strade di competenza (106 nel 2024 contro i 119 del 2023) con meno danni per le persone e le cose e soprattutto nessun incidente mortale. Sul controllo edilizio compiuti 12 accertamenti (- 6 rispetto al 2023), con la rilevazione di 2 abusi. In tema ambientale gli interventi sono stati 182 (- 21 rispetto al 2023) con 114 sanzioni. Gli esercizi commerciali e pubblici controllati sono stati 424 (- 53 su 2023) con 4 sanzioni. Massiccio, invece, l’impegno in materia di controllo del territorio: sono stati 840 (834 nel 2023) i servizi di controllo nei centri abitati (capoluogo e frazioni), con 995 servizi nei parchi pubblici (402 nel 2023) e 897 controlli (+ 111)per la regolarità del lavoro. Si segnalano 4 denunce per guida sotto l’effetto di alcol (su 915 controlli effettuati), una denuncia per fuga ed omissione di soccorso, 1 denuncia per immigrazione clandestina.

Alberto Greco