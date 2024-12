Polizia Locale Sorbara: nuovo protocollo con la Procura di Modena per la polizia giudiziaria

La Polizia Locale dell’Unione Comuni del Sorbara compie un passo avanti nella sua qualificazione in materia di polizia giudiziaria, grazie ad uno stage seguito presso la Procura della Repubblica di Modena dagli Ufficiali Ispettrice Capo Rita Dardi e Ispettore Capo Umberto Lettucci.

Questo periodo di formazione, concluso con successo dai due ufficiali dell’Unione e con la consegna di un attestato e le congratulazioni del Procuratore della Repubblica Luca Masini, ha portato alla sigla di un ulteriore accordo tra la Procura e la Polizia Locale dell’Unione, sottoscritto in presenza di Tania Meschiari, Presidente dell’Unione del Sorbara.

Il nuovo Protocollo prevede l’applicazione in via continuativa di un Ufficiale presso uno degli uffici giudiziari di primaria e strategica importanza della Procura, dispiegando così il proprio impegno a favore dei Servizi di Polizia Giudiziaria della provincia, che consentirà di affinare ulteriormente le conoscenze giuridiche che renderanno sempre più efficiente l’attività della Polizia Locale dell’Unione in materia di polizia giudiziaria.

"Nel complimentarmi con i due ufficiali che hanno concluso positivamente lo stage – ha affermato il Comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, dottor Luca Di Niquili - ringrazio il Procuratore di Modena per la nuova opportunità e fiducia".