A La Santona escursione in mountain bike sul percorso Vandelli

Oggi, a La Santona di Lama Mocogno si terrà un grande raduno di mountain bike e di E-bike dal titolo ‘Sulle tracce della via Vandelli’.

Dopo il ritrovo in paese, alle 9.30 la partenza dell’escursione guidata lungo la via Vandelli partendo da quota 1.160 metri. Alle 11.30 l’arrivo in località Le Fabbriche dove si terrà alle 12 un ristoro con intervento di Giulio Ferrari con aneddoti e storie riguardanti questa antica strada di collegamento in quota da Modena a Massa Carrara.

Alle 13.30 il rientro a La Santona dove alle 15 è previsto lo spuntino con intrattenimento musicale a cura di dj Simona Gee presso il bar Tazioli.

La manifestazione è organizzata dall’associazione dilettantistica ‘Monte Cantiere’ assieme alla Pro Loco de La Santona. Sono previsti due percorsi uno da quindici chilometri ed uno da trenta chilometri. Vige il regolamento del Centro Sportivo Italiano che collabora all’iniziativa. Possibilità di noleggio in zona; obbligo di casco. Per informazioni 340.4616.315.

g.p.