’Premio Milton Marelli’, primo posto ex aequo

Si è conclusa con un ex aequo la seconda edizione del Premio internazionale biennale intitolato a Milton Marelli. Alla fine della tre giorni, che è giunta a decretare i vincitori ed i vari premi speciali, si sono aggiudicati il primo posto Inoue Tamon e Anna Trotta. La manifestazione lirica, in memoria dello storico presidente dell’Associazione "Amici della Musica di Mirandola" e ultimo dei creatori di quei Lirica Club, che dagli Anni Sessanta del ‘900 hanno fatto la storia della passione lirica in Emilia-Romagna, si è svolta nei giorni scorsi nella suggestiva cornice di Villa Tagliata. Qui si sono tenute le selezioni dei concorrenti, mentre per la finalissima, trasformata in un appassionante concerto – aperto al pubblico –, molto applaudito, si è scelto l’Auditorium Rita Levi Montalcini. Tra i premiati, secondo posto a Maria Francesca Rossi; terzo posto a Norma Sereni; premio speciale miglior interpretazione di un brano "pucciniano" a Inoue Tamon e premio speciale "Città di Mirandola" a Seonjin Ko. "L’amministrazione comunale – ha commentato l’assessora alla Cultura Marina Marchi – si congratula con gli organizzatori e con tutti i concorrenti per aver reso speciale la seconda edizione del premio". Milton Marelli, cui è dedicato il concorso, ha votato la sua vita al teatro musicale ed ai suoi cantanti, impiegando tutta la sua energia alla diffusione della cultura musicale in generale, con particolare enfasi sull’Opera Lirica.

Alberto Greco