"Presenze record sulle piste per le festività"

Non c’è sosta sulle piste del Comprensorio sciistico del Cimone. Con l’Epifania era appena terminato l’affollato periodo delle feste natalizie, e già ieri sono iniziate le prime ‘settimane bianche’ di scuole e cral aziendali prenotatisi dall’Italia e dall’estero. "Il primo gruppo ad inaugurare il periodo delle Settimane Bianche -ci dice Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone- è composto da un nutrito numero di giovani giunti dalla Polonia, che soggiornano a Montecreto. E’ il modo migliore per iniziare questa seconda fase della stagione sciistica 2024/25 iniziata nel migliore dei modi dopo anni difficili causa le restrizioni Covid e la scarsità di neve della scorsa stagione. Quest’anno ci stiamo rifacendo alla grande, grazie sia alla neve fresca caduta a dicembre che a quella degli impianti programmati: un connubio che è risultato vincente, dato che vi sono state chiusure nelle stazioni sciistiche che si erano affidate alla sola neve naturale che non è risultata sufficientemente duratura. Sul Cimone il tempo è stato molto ideale per lo sci, ad eccezione di un paio di giorni con chiusure causa il forte vento. Stiamo raccogliendo i dati numerici ufficiali degli ski-pass venduti per queste feste, ma posso tranquillamente già dire che era da tempo che non si registravano così tante presenze (tra cui moltissime famiglie) nelle stazioni di Passo del Lupo/Lago Ninfa di Sestola, Cimoncino di Fanano e Polle di Riolunato. Un afflusso -prosegue Magnani- risultato benefico per tutto il comparto appenninico modenese con tanti posti esauriti per le feste nei vari tipi di ricettività alberghiera e privata. Feste che sono risultate ancor più gradite grazie al ricco calendario di manifestazioni ricreative, culturali, sportive e di intrattenimento sia nei comuni del Cimone che in quelli limitrofi di Fiumalbo e Pievepelago, accorparti in un unico Cartellone ricco di iniziative per tutti i gusti. Nei prossini giorni -conclude Magnani- è previsto il ritorno di aria fredda, nelle medie stagionali, così che potranno tornare in funzione gli impianti di neve programmata, che sinora hanno potuto funzionare a pieno regime grazie anche ai rifornimenti idrici delle piogge dello scorso autunno negli appositi invasi.’ Grandi numeri di presenze sono stati registrati anche alle Piane di Mocogno, dove hanno avuto particolare apprezzamento i giochi sulla neve del Jenny Kinder Park.

g. p.