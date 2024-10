Presidio e sorveglianza, ecco gli assistenti civici

Arrivano gli assistenti civici a Sassuolo. Il prossimo 4 novembre, infatti, presso il Comando di Polizia Locale, prende via un corso di formazione per questa nuova figura, già riconducibile ai VOS, Volontari della Sicurezza, all’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) che da decenni operano e collaborano con la Polizia Locale per il controllo e la vigilanza del territorio, e che a queste organizzazioni andrà ad aggiungersi. Il tutto in ottica di favorire quella che viene definita ‘sicurezza partecipata’ che si estende al di là dei fatti penalmente rilevanti, comprendendo le manifestazioni che incidono a vario titolo sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa della sicurezza: fondamentale, in questo senso la compartecipazione e la condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione da parte di soggetti diversi: cittadini, Istituzioni e tutti gli attori sociali ed economici che operano e "vivono" quotidianamente il territorio. E se le associazioni già attive rappresentano una risorsa importantissima (basti pensare all’impegno nei servizi di vigilanza scolastica oppure all’attività dei Vos nei primi 7 mesi dell’anno che ha coinvolto 513 operatori in 163 servizi), la figura dell’assistente civico integra e completa un sistema che vede la sicurezza come un bene di tutta la collettività. Il corso – 18 ore - verrà ripartito in 9 incontri serali della durata di 2 ore (dalle 20 alle 22).

Stefano Fogliani