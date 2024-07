Primo consiglio in piazza. Il presidente è Simeone del Pd

La mattina la Giunta, la sera il consiglio. Dopo la presentazione della squadra di governo, in mattinata al foyer del teatro Carani, a sera Sassuolo ha riunito anche il consiglio comunale ‘figlio’ del responso elettorale, che si è insediato eleggendo il presidente e il vicepresidente. Piazza Garibaldi la cornice della prima seduta consiliare, con calendario dei lavori ‘blindato’ dalle ‘prese d’atto’ degli eletti e dall’elezione di presidente e vicepresidente del consiglio comunale, cui sale Filippo Simeone del partito democratico – secondo tra i più votati della lista pd, con 315 preferenze – e, come vice, il civico Matteo Dragonetti (eletto con la lista civica ‘Sassuolo guarda avanti’) e Cristian Misia di Fratelli d’Italia, in rappresentanza di maggioranza e minoranza. In chiusura di seduta designati anche i membri del consiglio dell’Unione: per la maggioranza entrano Giuseppe Bove, Paola Maffei, Rossano Dallari per il pd, i civici Martina Desiante e Gabriele Bedini, per l’opposizione Giuseppe Vandelli, Stefania Giavelli e Davide Capezzera in rappresentanza di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.