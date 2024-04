Primo maggio, tutti gli eventi. I sindacati scendono in piazza: "Pace, lavoro e giustizia sociale"

"Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". È lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare, anche quest’anno, il Primo Maggio. Nella nostra provincia sono previste manifestazioni in piazza con 7 appuntamenti.

A Modena città la festa del 1° Maggio è domani alle ore 10 in piazza Grande. Introduce il segretario della Cgil Daniele Dieci (nella foto), saluto di apertura di Roberto Rinaldi, coordinatore Uil di Modena e Reggio Emilia e comizio conclusivo di Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale. A seguire i dirigenti sindacali dialogano con Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica nell’università di Bologna, sul tema del 1° Maggio e sul futuro dell’Europa. Durante tutta la manifestazione, distribuzione di garofani e palloncini colorati. Inoltre gazebo di Cgil, Cisl e Uil con operatori specializzati che offriranno informazioni sulla tutela individuale (pensioni, maternità, pratiche fiscali, diritti dei consumatori, ecc...).

A Carpi ritrovo alle ore 9.30 presso le sedi sindacali (via Fassi), alle ore 10 partenza del corteo per le vie della città accompagnati dalla banda cittadina con arrivo in piazza Martiri dove alle 10.30 circa prende il via la manifestazione sindacale con il saluto di Massimo Occhi, Cisl Emilia Centrale distretto di Carpi, introduzione di Maurizio Guidotto, coordinatore Cgil distretto di Carpi e comizio conclusivo di Riccardo Galasso, segretario Feneal Uil Modena-Bologna-Ferrara. Nel pomeriggio, presso il cortile d’Onore di Palazzo Pio, alle 16, concerto di Primavera del Corpo Bandistico Città di Carpi. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il circolo Loris Guerzoni (via Genova,1).

A Mirandola il 1° Maggio inizia alle ore 9 con il concentramento del corteo in piazza della Conciliazione e alle 9.30 partenza con l’accompagnamento dalla filarmonica ’Andreoli’ di Mirandola. Durante il percorso saranno deposti fiori nei luoghi simbolo della Resistenza in ricordo dei caduti contro il nazifascismo. Alle 11 in piazza della Costituente saluto e introduzione di Fernando Siena, segreteria Cgil Modena-coordinatore Area Nord Modenese, e comizio conclusivo di Claudio Mattiello Cisl Emilia Centrale-coordinatore Area Nord Modenese.

A Vignola concentramento di lavoratori e mezzi meccanici alle 9.30 nel piazzale di via Ballestri. Alle 10 corteo per le vie cittadine con il corpo bandistico di Marano sul Panaro; fermata al monumento Anmil presso il parco del Comune di Vignola per la deposizione di una corona d’alloro a ricordo di tutti i caduti sul lavoro. Alle 10.30 inoltre nell’ex mercato ortofrutticolo di Vignola, inizio delle celebrazioni con introduzione di Alberto Zanetti, Uil Modena e Reggio Emilia-coordinatore distretto di Vignola. Intervento conclusivo di Antonio Puzzello, Cgil Modena-coordinatore distretto Vignola. A Marano sul Panaro i trattori dell’Associazione Carnevale Maranese si ritrovano alle 8.30 nel piazzale del Capanonne Carnevale (zona impianti sportivi) per arrivare alle 9.30 al ’Self Service’ nel piazzale di via Ballestri a Vignola dove si uniscono al corteo. Nel pomeriggio (ore 16.30) ritrovo in piazza Matteotti a Marano per la benedizione dei mezzi. A seguire, apericena presso la locanda Denzano.

A Castelfranco Emilia ritrovo di autorità e cittadini alle ore 9.30 in piazza Aldo Moro. Avvio del corteo alle ore 10, con accompagnamento della banda cittadina, su corso Martiri, via Circondaria Nord sino a piazza Garibaldi, dove è prevista la manifestazione. Alle ore 11 saluto e introduzione di Marco Balconati, segretario Fnp Cisl Emilia Centrale-distretto di Castelfranco e a seguire il comizio conclusivo di Francesca Arena, Uil Pensionati Modena. Tradizionale distribuzione di garofani in piazza.

A Sassuolo concentramento alle ore 9.30 in piazza Garibaldi, concerto della banda cittadina alle ore 10. A seguire introduzione e saluto di Francesco Bini, responsabile Cisl zona di Sassuolo e Fulvio Bonvicini, segretario Uiltec Uil Modena e Reggio Emilia. E comizio conclusivo di Alessandro De Nicola, Cgil Modena-coordinatore Cgil distretto Sassuolo.

Infine, a Pavullo ritrovo di autorità e cittadini alle ore 9.30 in piazza Montecuccoli, dove sarà deposto un mazzo di fiori da parte dell’Amministrazione comunale alla lapide dei caduti sul lavoro nelle miniere di Marcinelle (Belgio), tra cui due pavullesi.

Alle ore 9.45 il saluto di Marinella Ricci, coordinatrice Cgil zona di Pavullo e alle 10 comizio conclusivo di Stefano Mussi, responsabile Cisl Emilia Centrale zona di Pavullo. Durante la manifestazione è presente la banda municipale.