Processione e messa per il patrono

Oggi, San Bernardino da Siena, Patrono della città e della Diocesi, alle 17, nella chiesa di San Bernardino da Siena, si terrà la preghiera dei vespri. A seguire, la processione con il reliquario del Santo verso la Cattedrale, trasportato dai volontari dell’Unitalsi e con l’accompagnamento della banda Città di Carpi. Alle 18, in Cattedrale, solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Erio Castellucci (in diretta su TVQUI, canale 17). Come segno del cammino di unificazione intrapreso dalle Chiese di Carpi e di Modena-Nonantola, quest’anno saranno presenti anche i sacerdoti della Diocesi di Modena per accogliere il reliquiario di San Bernardino e per concelebrare la Messa.