Prodotti e vetrine, un corso per diventare visual merchandiser

Non si fermano gli appuntamenti legati alla formazione degli operatori del distretto del tessile-abbigliamento di Carpi: dal martedì prenderà il via il corso di ‘Visual Merchandiser’, promosso da Carpi Fashion System, che si svolgerà nella sede di ForModena (via Carlo Marx n°131c) a Carpi. Durante il corso – della durata di 30 ore, che si svolgerà in modalità serale, dalle 19 alle 22 – i partecipanti apprenderanno a utilizzare le basi tecniche del visual merchandising, per creare in autonomia l’allestimento di un prodotto in un punto vendita, elaborare il visual set up di un negozio e il lay-out di una vetrina.