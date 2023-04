Progetti per l’ambiente con Hera

Fa tappa nel Distretto Ceramico la presentazione di #abbiamonelcuore, il concorso che invita la comunità locale a una call to action su temi come la prevenzione della produzione di rifiuti, la qualità della raccolta

differenziata e il decoro urbano. L’iniziativa è promossa da Hera e dai Comuni di Fiorano Modenese, Sassuolo, Maranello e Formigine e proprio qui, nel Loggiato del Castello, alle 18.30 di mercoledì 3 maggio si terrà l’incontro pubblico in stile ’world café’.

Grazie a questo format, tutti i partecipanti potranno "dialogare insieme e comprendere con chiarezza quali siano i temi proposti (per partecipare al world cafè occorre iscriversi sul sito www.gruppohera.itabbiamonelcuore)". Per le 3 migliori iniziative ’ecologiche’ previsti premi in denaro, finalizzati a consentire la realizzazione o la prosecuzione dei progetti stessi.