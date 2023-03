Programmatore per sistemi informatici

Azienda di progettazione elettrica di macchine automatiche ricerca un programmatore da inserire nel proprio organico, che svolga le mansioni di assistenza ai sistemi informativi aziendali e allo sviluppo software in linguaggio C#. E’ richiesta conoscenza della lingua inglese livello B1 e del pacchetto office, C#, Sql (livello intermedio). E’ richiesto, altresì, titolo di studio in linea con la figura professionale e le mansioni ricercate, quindi il candidato dovrà possedere il titolo di studio di perito informatico, ingegnere informatico, dottore in informatica. Indispensabile il possesso della patente siccome sono previste eventuali trasferte comunque in ambito provinciale presso i clienti. La sede di lavoro è a Savignano sul Panaro. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con orario tempo pieno. Per candidarsi:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o mail a: [email protected]