Sicurezza Pavullo, Fd’I scrive al prefetto: "Convochi un tavolo"

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Pavullo ribadisce con forza l’importanza di presidiare il territorio, contrastare il degrado urbano e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, anche alla luce dei recenti fatti che hanno visto protagonisti ragazzi minorenni.

Il gruppo consiliare di FdI (opposizione) ha deciso di scrivere al Prefetto per comunicare le crescenti preoccupazioni dei pavullesi con la richiesta della convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Allo stesso tempo Fratelli d’Italia sta presentando diversi atti consiliari, fra i quali la richiesta di risorse per dotare tutti i parchi pubblici pavullesi di una copertura capillare con videocamere di sorveglianza, sia in funzione repressiva ma soprattutto deterrente. Inoltre chiede la garanzia che tutte le telecamere già presenti sul territorio siano perfettamente funzionanti, e il ricorso a street tutor certificati, soprattutto per le zone più a rischio e in vista dei grandi eventi estivi che porteranno molto afflusso nel lungo centro storico pavullese.

I meloniani presenteranno anche una mozione affinché il Comune di Pavullo aderisca al progetto Controllo di Vicinato e chiede al sindaco che si faccia portatore all’Unione dei Comuni della necessità di aumentare il numero di agenti della Polizia Locale operanti nel territorio di Pavullo, da tempo sotto organico.