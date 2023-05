Pronta la prima pista di Biathlon Inaugurata insieme al Giro d’Italia

Ci saranno i ragazzi delle scuole lungo la sp 38, in particolare a Casa Seppiana, e poi i tanti appassionati di ciclismo che accorreranno dalla pianura e dalla montagna circostante. La tappa numero 10 del Giro d’Italia è attesissima a Frassinoro. Costituisce una occasione unica di visibilità, forse irripetibile. Irripetibile come l’inaugurazione della prima pista di biathlon dell’appennino (finanziata col Pnrr e fondi regionali), che sarà presentata proprio martedì, lo stesso giorno di passaggio del Giro, alle ore 10.30 a Frassinoro, alla presenza di prefetto e presidente della Provincia. Insomma, sono giorni di fermento organizzativo questi che precedono l’arrivo del serpentone rosa: il Comune si prepara a fornire cappellini e striscioni, la Pro Loco di Piandelagotti, agli ordini della vulcanica Serena Fontanini, ad allestire due punti di ristoro (Roncatello e Passo Radici) e alcune coreografie. All’Imbrancamento i volontari del Circolo Leolico di Madonna di Pietravolta, i primi a essersi messi in moto per produrre striscioni di benvenuto fatti in casa, promettono altre sorprese. Da cronoprogramma il passaggio dei ciclisti è atteso intorno alle ore 14, in località Roncatello. Da qui una veloce sgroppata in direzione di Piandelagotti, la lieve salita verso l’Imbrancamento, l’ascesa più impegnativa del Passo delle Radici e poi la lunga discesa fino a Castelnuovo Garfagnana, il dente di Monteperpoli e gli ultimi 70 chilometri che conducono al lungomare di Viareggio per la volata finale. "Non stiamo più nella pelle", ammette il vicesindaco Giancarlo Palandri, originario di Piandelagotti. "Abbiamo voglia di mostrare a tutta Italia la bellezza del nostro territorio. Per l’occasione tributeremo un plauso e un ringraziamento speciale a Nello Trogi. Da queste parti, infatti, non solo abbiamo dato i natali a grandi fondisti sugli sci ma pure a un eccellente ciclista, il ’francese’ Nello". Entusiasmo all’albergo Alpino e al ristorante La Posta. "Eventi come il Giro sono ossigeno per ristoratori e commercianti – dice Claudia Lunardi dell’Alpino – . Pranzeranno qui le massime autorità sportive e civili, una grande soddisfazione". "È un evento unico, speriamo serva a suonare la carica a tutto il comprensorio turistico" dice Fontanini.

Generoso Verrusio