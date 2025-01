"Pubblico record per il presepe vivente"

Non nasconde la soddisfazione il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli. È raggiante quando parla del successo ottenuto dalla manifestazione del Presepe vivente "che da 14 anni – plaude - i grandi volontari di Fanano realizzano con passione e allegria. Una comunità intera che si stringe attorno a questa manifestazione, che sono certo sarà annoverata tra i presepi viventi più belli d’Italia. Grazie a tutti i figuranti, i volontari e al tanto pubblico".

Due le rappresentazioni della Natività, una la sera del 24 dicembre e replica il 5 gennaio, con l’azzeccato intermezzo gastronomico della tradizione locale il 29 dicembre. "Numeri di presenze da record, mai viste tante persone" – afferma il primo cittadino -. C’erano tanti i figuranti e un bel clima di allegria. La quantità di visitatori ci ha spiazzati, abbiamo dovuto fare un parcheggio sotto Fanano e introdurre tre navette che facevano la spola. Siamo molto soddisfatti. Devo rivolgere un grande ringraziamento agli organizzatori, all’Associazione Presepe Vivente, a tutti i volontari che per preparare il presepe si sono fatti in quattro fin dalla scorsa estate con la costruzione delle casette collocate in piazza a ridosso del Presepe. È un lavoro che parte da lontano".

Successo anche dell’evento del 29 dicembre, introdotto per la prima volta nella programmazione natalizia, quando sono state aperte le cantine e proposto al pubblico piatti della tradizione locale. "Abbiamo esaurito tutto quanto era stato preparato. Un’altra bellissima giornata", aggiunge il sindaco.

Walter Bellisi