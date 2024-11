"Pulizie straordinarie per dare decoro alla città"

L’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia vuole una città più pulita e, per questo, annuncia l’arrivo di due operatori in più, per il decoro di alcune zona particolarmente frequentate e sensibili. A darne notizia è lo stesso Comune, che spiega in una nota: "La scorsa settimana, dopo una fitta interlocuzione tra il Comune di Castelfranco Emilia ed Hera, sono stati attivati servizi straordinari di igiene urbana, con l’obiettivo di rispondere in maniera tempestiva e concreta alle esigenze della cittadinanza e alle segnalazioni pervenute. Nel dettaglio, la presenza sul territorio è stata potenziata attraverso l’impiego di due operatori aggiuntivi, dedicati esclusivamente allo spazzamento manuale e al pinzettamento, che si affiancano ai consueti interventi di pulizia già in essere. Il servizio è attivo sei giorni su sette, concentrando le proprie attività in punti strategici, individuati grazie al confronto tra l’Amministrazione comunale e Hera. Le aree oggetto di intervento comprendono le vicinanze di plessi scolastici, strutture ad alta frequentazione come il teatro Dadà e il sottopassaggio ferroviario, oltre alle principali piazze della zona: porzioni di territorio che altrimenti sarebbero scoperte dal servizio già in essere. Questa iniziativa – proseguono dall’amministrazione - rappresenta una risposta concreta e condivisa alle istanze del territorio, frutto di un dialogo costruttivo tra Comune e Gruppo Hera. Ed è anche un’ulteriore azione per una Castelfranco che è al fianco della comunità". L’assessora all’ambiente, Sarah Testoni, commenta: "L’impegno profuso per migliorare la pulizia del nostro territorio è un segno tangibile della nostra attenzione verso i cittadini e i loro bisogni. Con Hera condividiamo l’obiettivo di assicurare uno spazio urbano decoroso e sicuro, in cui ogni cittadino possa sentirsi pienamente tutelato e parte di una comunità coesa". Marco Pederzoli