"Punterò su scuole e sicurezza Sarò un sindaco a tempo pieno"

La sicurezza con il ritorno della caserma dei carabinieri (oggi in condivisione con Marano), l’aumento dell’organico della Polizia locale, le convenzioni con istituti privati di vigilanza e il rafforzamento del Controllo di Vicinato. Sono questi alcuni dei punti principali sui quali si muove il programma elettorale 2023 – 2028 di Guiglia Futura, la lista civica di centrodestra che sostiene Emiliano Bettelli alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi. A questi si aggiungono la sanità e le politiche sociali con l’apertura del centro diurno "Il Castagno selvatico", il potenziamento dei servizi erogati presso la Casa della Salute, la costruzione di una piazzola di atterraggio per l’elisoccorso. Tra le priorità elencate, anche i servizi scolastici con l’apertura di un micro-nido per la fascia 0-3 anni, la ricostruzione della scuola di Roccamalatina, lo stop agli aumenti del trasporto scolastico. E la pianificazione del futuro di Guiglia attraverso la revoca della delibera di adozione del nuovo PUG (Piano urbanistico generale) con l’avvio di un nuovo percorso condiviso. Ha le idee chiare Bettelli che promette di essere un "sindaco a tempo pieno".

Emiliano Bettelli, 23 anni, laureato in scienze politiche, sociali e internazionali all’Università di Bologna, è collaboratore presso l’Assemblea legislativa della Regione, consigliere comunale uscente e capogruppo di opposizione nel consiglio dell’Unione. Ieri ha presentato alla stampa il suo programma elettorale. Con lui in conferenza Angelo Pasini, committente responsabile della lista di Bettelli, e il consigliere comunale Marcello Graziosi. "Ho deciso di candidarmi a sindaco – spiega Bettelli – perché, assieme a tutta la squadra che mi sostiene, siamo convinti che Guiglia meriti molto di più. Ci troviamo infatti in una situazione in cui una scuola che avrebbe dovuto essere già completata, come quella di Roccamalatina, è ancora soltanto un cumulo di macerie. O dove fondamentali lavori di messa in sicurezza della palestra comunale del capoluogo, come la rimozione di lastre in amianto, sono avvolti nelle nebbie della poca trasparenza: il fascicolo del progetto non ci è mai stato consegnato e non si trova on line! Ancora, siamo di fronte a un vero e proprio pasticcio sul nuovo PUG (Piano urbanistico generale) che, se fosse approvato, metterebbe a repentaglio lo sviluppo del nostro comune per i prossimi 30 anni. Guiglia e i guigliesi hanno tutto il diritto di pretendere di più dalla politica locale e di essere ascoltati. Posso garantire fin d’ora, al contrario del mio avversario, che se sarò eletto sarò sindaco di Guiglia a tempo pieno, non a mezza giornata". Marco Pederzoli