Quando sono i bambini a cucinare. Tra chef stellati e nuove ricette torna "Cuochi per un giorno"

Torna ‘Cuochi per un giorno’, l’unica manifestazione in Italia che coinvolge settemila bambini in due giorni per trasmettere in modo semplice, ludico e stimolante la passione, le tecniche e le tradizioni legate alla cucina. Il tutto insieme a grandi chef come Luca Marchini, Riccardo Paglia, Lucia Antonelli, Alessia Morabito, Paolo Griffa, Yoji Tokuyoshi ma anche volti televisivi come Chiara Maci, che guideranno i piccoli cuochi nella preparazione di decine di ricette dagli antipasti ai dolci. L’appuntamento con ‘Cuochi per un giorno’, che compie già undici anni, è per il 7 e l’8 ottobre al Club La Meridiana. Parte del ricavato andrà ad ASEOP Odv (Associazione sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica), per offrire assistenza ai bambini che si trovano ad affrontare tumori e leucemie e ai clown di corsia di VIP Modena Onlus.

L’evento è ideato da Laura Scapicolli e dallo staff de La Bottega di Merlino, libreria peer ragazzi e laboratori creativi, ed è patrocinato dal Comune di Modena. "Ospitare questa iniziativa - commenta l’Assessora Grazia Baracchi - così attesa dalle famiglie modenesi, e non solo, è sempre un piacere. Il tema dell’alimentazione e del cibo è molto importante per le famiglie e viverlo in modo così giocoso e divertente è un valore aggiunto per i bambini".

Due giornate, decine di appuntamenti e laboratori in cui gli chef in erba potranno annusare, toccare, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e mettersi alla prova, imparando tante cose nuove. Non mancheranno vere e proprie lezioni di cucina con cuochi stellati da tutta Italia, per incuriosire anche mamma e papà: tra gli altri, Luca Marchini, chef stellato dei ristoranti L’Erba del Re e Trattoria Pomposa di Modena, lo chef valdostano Paolo Griffa del ristorante Paolo Griffa al Caffè Nazionale di Aosta, e Yoji Tokuyoshi, per quasi un decennio all’Osteria Francescana al fianco di Massimo Bottura. Ci saranno anche la ‘regina del tortellino’ Lucia Antonelli e la chef toscana Alessia Morabito che insieme alla storica riminese Mila Fumini parleranno ai piccoli del loro progetto Ragù (Reti e Archivi del Gusto), grazie al quale i vecchi ricettari domestici scritti a mano diventano un archivio digitale. Attesa da Milano l’amatissima esperta di enogastronomia, volto televisivo e scrittrice, Chiara Maci. Ogni piccolo partecipante potrà cimentarsi in fantasiose ricette con la supervisione degli studenti dell’Istituto alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia. I bambini possono accedere al Festival su prenotazione: online su www.cuochiperrungiorno.it, presso la libreria La bottega di Merlino, o presentandosi il giorno stesso in loco.

Sofia Silingardi