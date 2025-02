"Questa sera ho capito che la mia squadra riuscirà a salvarsi"

Cristian Serpini è ancora incredulo per il mancato rosso a Squizzato e a fine gara non la manda a dire. "Per fortuna dall’ospedale arrivano buone su Cortesi - spiega - aveva difficoltà respirare e resta il trauma toracico. Il mancato rosso? Non so cosa dire, è una cosa inspiegabile, una reazione non può avere un giallo come il fallo, l’arbitro ha avuto la fortuna che ci sono stati 10 minuti a terra con Cortesi e li avrebbe dovuto capire l’entità del fallo di reazione. Magari sul momento puoi non averlo visto, ma poi come fai a sbagliare? E’ una cosa che avrebbe cambiato l’inerzia della gara, è un fatto grave". Poi il tecnico parla della gara e di una certezza che da ieri ha. "Ci abbiamo messo tanto cuore - prosegue - abbiamo giocato un po’ a sprazzi, il Pescara ti lascia spesso due contro due dietro e li abbiamo messi in difficoltà. Stasera però ho capito e sono sicuro che il Carpi si salverà. Abbiamo 2 punti in meno delle prime 7 gare dell’andata ma sono convinto che noi ci salveremo perché questi ragazzi stasera hanno fatto un’ottima gara. Vado a casa con tanta amarezza ma anche una certezza".

d.s.