Quiz e mostre per ’parlare’ dell’Europa

Da diritti a diversità, da verità a rispetto, fino a sapere, partecipazione e coesione. Sono le sette parole chiave scelte per rappresentare i valori su cui si fonda l’Unione europea e le sue politiche che saranno proposte nella mostra ’Parliamo europeo. Per riconoscerci cittadini d’Europa’ che si svolgerà in occasione del Festivalfilosofia sulla Parola, appunto, a partire da venerdì 15 settembre. Già da ora sono disponibili i quiz on line che mettono alla prova la nostra conoscenza delle istituzioni europee, le attività che sviluppano, i servizi che offrono. La mostra verrà allestita in Galleria Europa, in Piazza Grande, sede del centro comunale Europe Direct Modena che la promuove.

Attraverso un percorso nel lessico europeo, l’allestimento si propone di aiutare i visitatori a migliorare sia la conoscenza di come agisce l’Unione europea sia il modo in cui percepirla. I visitatori, per esempio, saranno invitati a riflettere sull’importanza della traduzione per affrontare le sfide del multilinguismo, sui pericoli della disinformazione che ostacola la corretta comprensione dell’azione dell’Ue, e sullo spirito solidaristico delle politiche europee che ricadono direttamente sulla vita dei cittadini. Non mancherà un focus sulle parole nuove dell’Unione, come Pnrr e Next Generation Eu, che rappresentano il rinnovato slancio del progetto europeo, anche in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento che si svolgeranno nel giugno del prossimo anno.

Nei sette pannelli dell’allestimento ci sarà la parola, lo slogan in inglese che richiama i concetti suggeriti dalla parola, una breve descrizione delle politiche dell’Ue ispirate da quel tema e un Qr code che rimanda alla pagina di approfondimento del sito Europe Direct.