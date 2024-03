Rabbia in via Nazario Sauro: "Portici usati come latrina e bottiglie sparse a terra"

"Qui, in via Nazario Sauro, si è superato di gran lunga il limite della inciviltà. Siamo esausti per il totale abbandono a cui stiamo assistendo e nessuno muove un dito". Il grido d’allarme arriva da un cittadino che, a nome anche di altri residenti della zona, lamenta lo stato di degrado in cui la stessa sarebbe negli ultimi tempi precipitata.

"Tra stranieri che usano i portici come latrina (commenta con tanto di scatti fotografici), proprietari di cani che lasciano per terra le deiezioni e abbandono giornaliero di rifiuti è evidente sia stato superato di molto il limite della tolleranza – tuona il residente –. Quando gli addetti lavano con le idropulitrici rimane comunque la sporcizia. Via Nazario Sauro è diventata ormai una latrina a cielo aperto ma con tutti i comfort dati dalla protezione dalle intemperie per la presenza dei portici. Ormai conviviamo con abbandono di spazzatura di ogni tipo, deiezioni animali e umane – spiega ancora l’uomo –. Pochi giorni fa una persona urinava in pieno giorno dietro ad una colonna, incurante della nostra presenza.

La cosa che più colpisce però, rispetto al recente passato, è l’inefficienza di chi dovrebbe pulire e raccogliere rifiuti: il lavaggio settimanale, a nostro avviso, viene svolto sommariamente e non in maniera professionale".

Il residente fa presente come cumuli di rifiuti sarebbero rimasti sul posto per giorni se lui stesso non avesse fermato in via Emilia centro un camioncino con due operatori.

"Li ho esortati ad intervenire e raccogliere e ho fornito io le buste nere. C’erano indumenti gettati a terra da ignoti e bottiglie di birra abbandonate, che io stesso ho raccolto per gettarle nei contenitori condominiali. Servono interventi rapidi.

La situazione – conclude – in questa strada è un chiaro simbolo di inciviltà".

v.r.