Raccolta porta a porta a Modena, oggi si parte: sacchi davanti a casa, come funziona

Modena, 5 giugno 2023 – Continua la graduale estensione dei nuovi servizi ambientali nel Quartiere 2. Dopo la zona di San Lazzaro-Modena Est (partita la scorsa settimana), da oggi la raccolta domiciliare plastica e lattine e carta arriverà anche in zona musicisti; dunque, nelle strade comprese nel perimetro delimitato da via Ciro Menotti a ovest, via Emilia Est a sud, via Divisione Acqui a nord e via Perosi a est.

Raccolta porta a porta: quando mettere fuori i sacchi

Ecco il calendario: stasera (e tutti i lunedì) fuori i sacchi carta/cartone (azzurri) che saranno ritirati dalle 6 di domani; domani sera invece fuori i sacchi con plastica e lattine (gialli) che saranno ritirati mercoledì mattina ap artire dalle 6.

Il calendario dei ritiri sarà il medesimo della zona San Lazzaro/Modena Est già partita la scorsa settimana. Per un’operatività ottimale del servizio e per tutelare il decoro della città è assolutamente necessario che l’esposizione avvenga nelle ore serali del giorno di esposizione o nelle primissime ore del giorno di ritiro (al più tardi entro le 6:00 del mattino).

Cosa mettere nei cassonetti

Come noto, la nuova modalità di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare settimanale di carta e plastica all’interno di appositi sacchetti, mentre per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato residuo, organico, vetro e sfalci/potature) rimarranno attivi i cassonetti stradali, con la novità però dell’apertura dei cassonetti dell’indifferenziato attraverso la smart card denominata Carta Smeraldo, presente nel kit ritirabile presso le Case Smeraldo. Nelle prossime settimane, con gradualità, la sostituzione dei cassonetti stradali I cassonetti stradali previsti dal nuovo servizio saranno posati, in sostituzione di quelli esistenti, a partire dalla prossima settimana, con una progressione che durerà alcune settimane. Inizialmente, i nuovi contenitori dell’indifferenziato saranno apribili liberamente, senza necessità di avvicinare la Carta Smeraldo al lettore.