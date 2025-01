Rachele Barbieri è terza ad Adelaide

Terzo gradino del podio per Rachele Barbieri (nella foto) nella One Day Classic, che ha concluso il programma delle gare ad Adelaide. L’atleta di Stella di Serramazzoni è stata anticipata sotto lo striscione d’arrivo, al termine una gara velocissima, dalla francese Clara Copponi e dall’inglese Georgia Baker.

"Questo è il mio primo podio stagionale a conferma della buona condizione dopo quasi un mese di allenamento e corse in Australia, ma l’obiettivo è cogliere la vittoria e ci proverò negli ultimi due appuntamenti australiani che sono previsti mercoledì e sabato prossimo a Melbourne – ha detto l’ex iridata di Hong Kong - ma la concorrenza è quanto mai agguerrita. Poi domenica volerò in UAE per disputare la seconda gara a tappe di questo avvio di stagione".

E’ giunta nel gruppo delle migliori anche la fioranese Gaia Masetti, piazzandosi 34^. L’atleta sta completando la preparazione per le classiche di primavera nel nord Europa. Nell’intenso weekend nelle prove di Coppa del Mondo in Belgio e Olanda, ha colto due positivi risultati nel top 25 risultando seconda delle italiane la vice campionessa italiana Rebecca Gariboldi, in casacca Ale Cycling Team Modena, in attesa della convocazione in azzurro per i mondiali in Francia di domenica prossima.

Ha concluso tra gli applausi le ultime due prestazioni pedalate la pluritricolore Eva Lechner, che ha chiuso la sua carriera agonistica con il team modenese di patron Stefano Belloi. Ha debuttato nella Comunitat Valenciana il modenese Luca Paletti, al termine dello stage con VF Group Bardiani in Spagna. "Sono soddisfatto del mio debutto anche se mi sono leggermente staccato dal primo gruppo nella salita finale", ha detto il figlio d’arte al termine della corsa.

Questa sera a Finale Emilia, città del professionista Giovanni Aleotti, si svolgerà la prima serata condotta dal duo Magrini e Gregorio, coppia di Eurosport, che presenteranno il programma Amaro del Ciclista Casoni. Andrea Giusti