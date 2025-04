Rally Città di Modena: 114 vetture al via per un evento storico

Un elenco iscritti a tre cifre per una rinascita di un rally importante come il Città di Modena che ha visto il debutto del due volte campione del mondo Miki Biasion. Centoquattordici vetture al via tra esemplari moderni e storici, in un confronto che, oltre alla Coppa Rally e Trofeo Rally di Zona, sarà valido anche per l’R-Italian Trophy, per il Trofeo Pirelli Accademia e per il Michelin Trofeo Italia.

A partire con il numero uno sulle fiancate del Rally Città di Modena sarà la Skoda Fabia di Antonio Rusce, vettura che si contrapporrà alle altre "gemelle" di Gianluca Tosi, Davide Medici, Roberto Vescovi, Massimo Gorrieri, Manuel Milioli, Marco Belli, Alessio Bellan, Alessandro Pedrini, Gabriele Capelli, Luca Bertani, Federico Delrosso, Aldo Fontani e Giovanni Toffano. Su Hyundai i20 N Rally2 sarà presente il pavullese Andrea Dalmazzini mentre, al volante di una Citroën C3 Rally2, si presenterà Jacopo Bergamin.

Ventotto, invece, le vetture storiche protagoniste del 7° Historic Città di Modena. Nel Occhi puntati sulle BMW M3 de "Il Valli", Giovanni Mori, Mauro Lenci e le Ford Sierra Cosworth di Gabriele Rossi, Nicola Guerrini e Vito Lombardo oltre alla Lancia Delta di Fabio Garzotto, Giuseppe Collura, Regastass e Loris Ferrari. Su Porsche saranno presenti anche il prignanese Pier Verbilli, Ildebrando Motti, Alessandro Bonafè ed Andrea Teneggi.