Rapinò il cliente, lucciola condannata

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, l’ospite, una volta entrata in casa si era impossessata di 400 euro dal suo portafogli e, colta sul fatto, l’aveva aggredito. La giovane, una 26enne ghanese era stata arrestata poco dopo dai carabinieri, negando ogni addebito a suo carico. Ieri mattina, a fronte di una richiesta di condanna, da parte del pm, a quattro anni e dieci mesi di carcere, la giovane è stata condannata a due anni e quattro mesi. I fatti sono avvenuti a Carpi a giugno dello scorso anno. In quella circostanza la vittima, un carpigiano 40enne aveva invitato la giovane nella sua abitazione per consumare un rapporto sessuale. Da lì il furto.