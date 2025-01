Record di incassi per le multe. Un milione al Comune, Greco:: "Non giustifica l’aumento dei costi"

I dati relativi alla attività svolta dal corpo di Polizia Locale mirandolese durante il 2024 fanno balzare il dato dell’elevato numero di contravvenzioni per eccesso di velocità comminate. "Abbiamo letto i dati e le informazioni della giunta – attacca la capogruppo Pd in consiglio comunale Anna Greco – e l’unico dato rilevante presentato è stato che le multe nella nostra città sono praticamente decuplicate, da poco più di 1.433 siamo passati a 12.686. Un trend che ha determinato incassi rilevanti. A fine 2024 il Comune ha dichiarato che incasserà 1.180.000 euro. Per il resto, l’incremento delle attività non sembra giustificare quello dei costi".

Quei dati passati alla lente della politica con la chiave degli indirizzi forniti alla Polizia Locale assumono ben altro significato. "Prescindiamo dall’indubbio impegno messo dagli operatori – afferma la Greco – che lavorano bene e ce ne complimentiamo. Ci interessa però valutare la correttezza degli indirizzi forniti dalla maggioranza di destra che governa Mirandola. Per la giunta non esistono altri settori ed altre funzioni di rilievo. Quando si tratta di assumere personale i servizi sociali, i lavori pubblici, le scuole, sono in secondo piano. La polizia locale pare diventata l’unico punto su cui si concentrano le loro attenzioni". "Dall’uscita dall’Unione in poi, Mirandola – spiega una nota Pd – è passata da 14 agenti che lavoravano assieme agli altri comuni, con costi suddivisi, agli attuali 22 con previsione di arrivare a 24, quindi 8 dipendenti in più a carico solo di Mirandola. L’ultimo pare sia stato l’addestratore del cane Thor. A questo vanno aggiunti i costi per le dotazioni di mezzi e attrezzature. Se confrontiamo gli esiti con altri comuni, a Mirandola c’è bisogno di fare molto di più su tali aspetti".

a.g.