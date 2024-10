"Remesina da rifare. Con il maltempo è un colabrodo"

"Dopo molteplici incontri con le precedenti amministrazioni e dopo quasi 10 anni di promesse siamo nuovamente al punto 0. anzi forse -1. Siamo di fronte alla peggiore condizione di sempre". Sono esasperati i componenti del ‘Comitato Remesina’ a fronte dell’attuale condizione in cui versa via Remesina. "La vergogna non ha fine evidentemente. La strada è talmente impraticabile che non ci passano neanche più i camion. Ma c’è chi deve farla per forza se vuole muoversi da casa propria e tornare la sera nella propria abitazione". Il Comitato si è costituito a inizio ottobre 2019 con l’obiettivo ‘di difendere la dignità e il diritto di ciclisti, motociclisti e automobilisti di poter percorrere in modo dignitoso via Remesina, arteria stradale importantissima’: "I cittadini sono stanchi, amareggiati, si sentono presi in giro. Dopo le infinite promesse che ci hanno fatto in questi anni, la strada è ancora messa così, anzi peggio, piena di buche, con dislivelli di quasi 20 centimetri. Che fine hanno fatto tutte quelle parole?". "Già a fine ottobre 2021 avevamo manifestato la nostra preoccupazione in quanto ci era stato promesso un ulteriore intervento su via Remesina ma non è accaduto. E la famosa sperimentazione che fine ha fatto? Negli ultimi giorni hanno buttato ghiaia sul ‘pre asfalto’ leggero: ci sono sassi enormi, e questo rende la strada ancora più pericolosa. Che senso ha avuto questa mossa?" A inizio aprile scorso erano partiti lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade extraurbane, per un ammontare di quasi 800mila euro, e tra queste rientrava anche via Remesina esterna. La condizione della strada era stata attenzionata nei mesi scorsi anche da Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia consiglio comunale e candidata alle regionali: "È inammissibile che un’arteria così importante della città, che funge da raccordo tra diverse zone, versi ancora n condizioni disastrose, che la rendono difficilmente percorribile. L’ampliamento futuro dell’impianto Tred comporterà per il Gruppo Stena, titolare dell’impianto di Carpi, un investimento importante per asfaltare il tratto di Remesina dal Tred fino al centro abitato di Fossoli. Ciò che non ha fatto il PD che amministra in tutti questi anni, sarà fatto da un’azienda privata che investe nella città, che così sopperirà alle altrui mancanze. È un’occasione importante di mettere mano ad una strada che ha fatto discutere in questi anni a causa delle promesse mai mantenute dalla Giunta comunale".

Maria Silvia Cabri