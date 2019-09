Modena, 13 settembre 2019 - Grave defezione al Festival Filosofia di Modena che comincia oggi. La lezione di Remo Bodei sul rapporto tra maschera e volto, prevista a Modena oggi (venerdì 13) alle 18, non si terrà a causa di una indisposizione fisica del 'padre' della kermesse. Al suo posto verrà proiettata sui maxischermi di Piazza Grande in diretta streaming da Sassuolo la lezione di Vincenzo Paglia. Bodei avrebbe dovuto tenere una lezione anche a Carpi, sabato 14 alle 18, annullata sempre per motivi di salute: al suo posto verrà proiettata sui maxischermi di Piazza Martiri in diretta streaming da Modena la lezione di Michela Marzano.

Bodei, 81 anni, professore di Filosofia all'università della California (a Los Angeles) ha partecipato a tutte e 18 le edizioni del festival che debuttò a Modena nel 2001.

Anche la lezione di Emanuele Severino, prevista a Modena sabato 14 settembre alle 15, non si terrà: al suo posto verrà proiettata sui maxischermi di Piazza Grande in diretta streaming da Carpi la lezione di Paolo Flores d’Arcais. Inoltre, Jean-Luc Nancy non potrà tenere la lezione prevista a Carpi: si darà comunque lettura del testo nella tenda di Piazzale Re Astolfo all’orario previsto delle 19,30.

Lo spettacolo Malaparata, previsto a Modena in Piazza Grande domenica 15 settembre alle 19,30, è stato annullato per cause forza maggiore.