"Restate ai piani alti, niente panico"

"Nel nostro territorio, l’acqua ha sormontato via Madonna, ma in modo diverso rispetto alle piene scorse: ha sormontato alcuni metri più a sud, lasciando libere Villa Canapa e le due abitazioni vicine. Questa è senz’altro una bella notizia. Si stanno riempiendo (probabilmente anche troppo) i laghi, che prima avevano livelli troppo bassi. Nei prossimi giorni, quando il Secchia si abbasserà, apriremo il manufatto di scolo per far defluire l’acqua in eccesso". Lo comunica il sindaco di Campogalliano Paola Guerzoni: è l’unico comune in cui 6 famiglie (in tutto 21 persone) hanno dovuto lasciare le proprie case in una zona da sempre soggetta ad allagamenti.

Mentre a Bastiglia la sindaca Francesca Silvestri ha rivolto l’invito ai suoi concittadini di rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni: "Sono ore difficili per la nostra regione. Chi come noi ci è già passato ben comprende il dramma dei nostri vicini romagnoli". La stessa decisione è stata presa a Bomporto, per la frazione di Sorbara. L’indicazione è relativa alla necessità di tenersi pronti vista la vicinanza dei due territori al fiume.

"Abbiamo da poco terminato l’incontro con Prefettura e Protezione Civile – diceva ieri sera ancora Silvestri – ️Come avrete visto i livelli stanno crescendo per attestarsi in serata e nella notte a fare il colmo di piena in prossimità della soglia 3. Si tratta di una situazione già vista e vissuta in altre occasioni, nulla di diverso. In serata riceverete la telefonata che attiva la fase di allarme e passerà la fonica, come prevede il nostro piano di protezione civile. Lo scopo è quello di garantire a tutti la massima informazione, senza con questo voler generare il panico. ️Rimaniamo informati, consapevoli del fatto che questi livelli (superiori alla soglia 3 o comunque prossimi), impongono la massima attenzione. ️Per informazioni potrete chiamare il coc al numero 059 800923 dove saremo presenti e operativi per tutta la notte".