Restaurato il Teatro di Vallalta: dopo 11 anni riapre alla comunità

Quasi cento anni di storia alle spalle e un lungo periodo di inattività, dovuto alla sua chiusura a seguito delle lesioni subite per il sisma del 2012. Ora il Teatro di Vallalta, eretto nel 1926, finalmente restaurato e riallestito, viene riconsegnato alla sua comunità di riferimento, pronto per tornare ad essere il centro di tante attività sociali, culturali ed aggregative, luogo di incontro, di scambio e di socializzazione, soprattutto dopo che poche settimane fa è stato riaperto anche nell’ala sinistra al piano terra il bar ’Da Fono’. Il suo restauro, affidato a due ditte locali, per un importo che ha superato 1,5 milioni, è stato un’opera paziente e laboriosa che ha richiesto un raccordo con le numerose e pressanti prescrizioni imposte dalla Soprintendenza. Queste ne hanno ritardato la conclusione, preannunciata nei desiderata dell’amministrazione già molto tempo fa. E’ la prima opera pubblica ad essere stata restaurata. Nel frattempo, l’amministrazione ha potuto valutare diverse ipotesi di gestione di questo spazio. E alla fine, ha prevalso l’idea di coinvolgere l’associazionismo locale nella gestione della sala polivalente per farne un luogo sentito e vissuto da tutta la comunità. Così la gestione è affidata al "Nuovo Circolo Vallaltese", selezionato attraverso una manifestazione di interesse. La cerimonia di inaugurazione alla presenza del sottosegretario alla presidenza della giunta della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi si terrà oggi pomeriggio alle 16.30. Interverranno anche il sindaco Luca Prandini e la Filarmonica Giustino Diazzi. Nell’occasione sarà presentato il libro "Teatro del Popolo di Vallalta. Vita sociale di una comunità 1926-2012" e sarà esposta una mostra fotografica storica curata da Giuseppe Malaguti, cultore di storia locale. I festeggiamenti per questo evento, che restituisce a Vallalta un importante luogo identitario, saranno conclusi con il concerto di "Alice e i marinati". Alberto Greco