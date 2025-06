Restauro del campanile, per il comitato è "un atto dovuto"

A poche settimane dall’inaugurazione del restauro del campanile di Solignano Vecchio, non mancano prese di posizione che intendono "mettere i puntini sulle i", precisando che l’intervento effettuato "è avvenuto per obbligo conservativo, imposto dal Ministero dei Beni Culturali". Ad affermarlo sono Guido Tonioni e l’avv. Michelangelo Strammiello del comitato "Gli amici di Solignano Vecchio, che in una nota spiegano: "Intendiamo chiarire e mettere a conoscenza la comunità di alcuni passaggi burocratici essenziali, che non sono stati citati dal rappresentante del consiglio pastorale economico della Parrocchia. I primi di giugno dell’anno 2021 il parroco pro tempore, di sua iniziativa, fece rimuovere le campane dalla cella campanaria, senza la indispensabile richiesta di autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali.

Successivamente, il Comitato comunicò agli organi di competenza la avvenuta rimozione illecita delle campane, i quali a loro volta richiesero spiegazioni in merito. In risposta, il parroco dichiarò che la rimozione delle campane avvenne in buona fede e in assoluta urgenza, intervento provvisorio e indispensabile per evitare danni al bene tutelato. Il Ministero, preso atto delle motivazioni, in una prima lettera dichiarò che, a seguito dell’esecuzione dell’intervento provvisionale, doveva essere tempestivamente trasmesso il progetto definitivo degli interventi di restauro al campanile, per riportare le campane nella cella campanaria, da sottoporre all’esame della Soprintendenza. Successivamente, non ricevendo risposte in merito dall’Arcidiocesi e dalla Parrocchia, dopo vari riscontri e solleciti da parte del Comitato, il Ministero dei Beni Culturali richiamò la proprietà (Parrocchia di San Giorgio Martire) agli obblighi conservativi del bene culturale, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i, ricordando di inoltrare il progetto di restauro del campanile, come già richiesto in precedenza. Il Comitato – concludono Tonioni e Strammiello – ha voluto dare chiarimenti, ritenendo doveroso informare tutti i cittadini del Comune di Castelvetro che tutto è avvenuto per obbligo conservativo, imposto dal Ministero dei Beni Culturali e non per volontà di qualcuno. Continueremo a titolo gratuito con l’attività di salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico di questo Comune. Un ringraziamento anche da parte nostra al Comune di Castelvetro, a tutti i parroci che si sono succeduti e a tutti coloro che hanno collaborato in questa impresa".

m.ped.