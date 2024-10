Restituito il libro più antico: "Trovato in un mercato"

ll libro più antico mai appartenuto alla Biblioteca Comunale ‘Natale Cionini’ sta per tornare a casa, e vi torna, domani, con un evento ad hoc. La Biblioteca di Sassuolo, che già conserva un importante e consistente Fondo Librario antico, composto da più di 7mila volumi, databili tra il XVI e il XIX secolo, sta infatti per accogliere una Cinquecentina davvero speciale in grado di arricchire il già munitissimo archivio collocato negli scaffali della sede di via Rocca. Domani, a partire dalle ore 11, proprio in Biblioteca Cionini verrà restituito alla città il libro più antico appartenutole in passato, un volume di grande pregio, rinvenuto da un collezionista in modo tanto casuale quanto fortunoso presso un mercatino dell’antiquariato. L’opera è ‘Justiniani Instituta cu(m) sommarijs & additionibus’, edito a Lione dallo stampatore Pierre Hongre (Petrus Ungarus), attivo a Venezia dal 1477, quindi presente a Lione fino ai primissimi anni del 500. Nessun dubbio che il volume sia appartenuto alla Biblioteca Comunale cittadina, ed in questo senso fanno prova inconfutabile la presenza, sulle pagine, di due timbri, uno antico e l’altro presumibilmente ottocentesco. Stampato in nero e rosso, il libro è completo e in buone condizioni di conservazione, confezionato con legatura sette/ottocentesca, ed è datato 12 gennaio 1501. Riporta sul dorso la collocazione ‘I/II/1’ che ne fa, di fatto, il più antico libro appartenuto alla nostra Biblioteca Comunale che, grazie alla restituzione operata dal Signor Marzio Govoni, che ha scovato il volume tra i banchi di una rassegna antiquaria, torna alla sua originaria dimora, accanto a tomi di pregio già ragguardevole, ad arricchire una collezione di indubbio valore come quella già in possesso della ‘Cionini’. "Un rinvenimento tanto fortunato quanto straordinario – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – non solo perché si tratta di un volume con oltre cinquecento anni di storia, ma anche perchè è ancora completo ed in buono stato di cosnervazione. La curiosità di Marzio Govoni l’ha portato a risalire alla sua collocazione precedente, tra gli scaffali della nostra biblioteca. A nome dell’Amministrazione e della città lo ringrazio".

Stefano Fogliani