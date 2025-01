Riapre il cantiere in via Herris. A febbraio assemblee informative

La sperimentazione del green gas si inserisce in un progetto partito nel 2022 proprio a Castelfranco Emilia e Inrete è capofila dell’iniziativa che ha già permesso di sperimentare con successo, con test temporanei in due fasi, l’introduzione di una miscela di gas naturale e idrogeno al 2% nelle reti gas cittadine. Lo studio ha coinvolto una quarantina di famiglie residenti in un comparto residenziale a Castelfranco, tutte opportunamente informate.

La sperimentazione della miscela con idrogeno al 5% sarà portata a termine indicativamente a fine marzo e durerà qualche giorno. Riaprirà quindi il cantiere nei pressi del comparto residenziale di via Harris e via Terracini a Castelfranco. E’ poi prevista a fine anno una quarta e ultima immissione con percentuale da valutare, il protocollo autorizza a immettere idrogeno per un massimo di 10%. A febbraio ci sarà anche un incontro pubblico per spiegare i dettagli operativi.

In accordo con l’amministrazione comunale infatti sarà avviata la terza fase della sperimentazione nella stessa area residenziale. Sarà così possibile esplorare i diversi aspetti operativi che consentono all’infrastruttura di ricevere, nella sua attuale configurazione, miscele di gas naturale e idrogeno al 5%. Anche questa volta sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini, senza oneri per le famiglie residenti nel comparto scelto per la sperimentazione: i test saranno infatti estesi anche a valle del contatore, svolgendo verifiche sul funzionamento degli apparecchi gas domestici nelle abitazioni, come caldaie e piani cottura, così da ottenere una puntuale valutazione dei risultati.

Per la corretta misura del gas, la sperimentazione vede l’impiego di NexMeter su tutte le utenze di Castelfranco Emilia interessate dal progetto. NexMeter è il contatore gas G4 sviluppato dal Gruppo Hera, già abilitato a misurare miscele di metano e idrogeno: il dispositivo, che ha aperto nuove prospettive nel settore sia per le tecnologie all’avanguardia che utilizza sia per le sue funzioni di sicurezza, è già presente in ormai quasi 300.000 case italiane.