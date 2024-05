Ricorso contro il Carpi, il Forlì perde ancora . Il Coni boccia la richiesta di stop ai Playoff

Nella tarda serata di ieri il Coni ha dato un altro colpo alle speranze del Forlì di riscrivere la classifica del campionato di serie D vinto dal Carpi. É stata infatti bocciata la richiesta cautelare – allegata al ricorso in terzo grado del club romagnolo – che chiedeva il blocco delle gare di play off di domenica (Ravenna-Lentigione e Corticella-San Marino) per il caso Cecotti. A questo punto anche l’eventuale udienza che si terrà nelle prossime settimane arriverà a post season già cominciata, rendendo vano ogni effetto sulla classifica e sulla promozione del carpi in C.

Il Forlì aveva chiesto che non si giocassero le gare di domenica perché ovviamente se fossero scese in campo le 4 squadre la decisione del Coni non avrebbe potuto più avere effetti sul campionato. Forlì non ha invece toccato la poule scudetto, perché non è interessato direttamente dalla classifica per arrivare primo e quindi non avrebbe potuto chiedere anche il blocco delle sfide che vedono impegnate il Carpi.

Intanto ieri sulla vicenda del ricorso era arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Ravenna.

"La società comunica che ieri ha ricevuto notifica di deposito – si legge - da parte dello Studio Legale Cornazzani, patrocinante il Forlì, del ricorso presentato dalla società biancorossa al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, riguardante la vertenza relativa alla gara Carpi-Forlì dello scorso 21 aprile. Al riguardo la società ha dato incaricato di procedere con quanto necessario al fine di tutelare gli interessi di Ravenna Football Club 1913. In virtù delle pesanti ripercussioni che l’esito di detto procedimento potrebbe avere sulla classifica del campionato di Serie D Girone D e con l’approssimarsi della prima gara dei playoff, la società auspica una immediata sospensione delle competizioni nell’attesa che il Collegio adito si pronunci".

Un comunicato che fa abbastanza sorridere, visto che una settimana prima del deposito del ricorso da parte del Forlì era stato lo stesso ds ravennate Andrea Grammatica ad anticipare che il club biancorosso romagnolo – che pure aveva smentito di aver già deciso – sarebbe andato avanti con le sue rimostranze al Coni, che vedono lo stesso Ravenna come primo interessato.

GIOVANILI. Arrivano altre belle soddisfazioni per il settore giovanile biancorosso. Le due colonne della Juniores Gianmarco Pirondi e Federico Vecchi, a lungo quest’anno anche durante la settimana aggregati agli allenamenti della prima squadra, sono stati convocati per la Rappresentativa Girone D in vista della Juniores Cup 2023-24, che si svolgerà nelle località di Camaiore e Viareggio da lunedì 13 a sabato 18.

