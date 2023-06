"Rifiuti, degrado evidente in città Il Comune si assuma le sue colpe"

"Comune impreparato e assente nel gestire la situazione e la transizione al porta a porta". Dopo che già in consiglio comunale la nuova modalità di raccolta rifiuti, ma soprattutto le sue evidenti criticità, erano state portate all’attenzione della giunta dalle interrogazioni di Forza Italia, Lega e Lista Macchioni, sul tema arriva anche la presa di posizione del Partito democratico. "Da settimane i marciapiedi e alcune zone dei parcheggi di Sassuolo sono occupate da sacchi di spazzatura ingombranti e spesso maleodoranti", rileva il Pd, aggiungendo come sia "innegabile che vi sia un problema nella gestione dei rifiuti; è palese l’incapacità del Comune di rendere capillare il sistema di raccolta". Il Pd rivendica, da una parte, la validità di un sistema che – statistiche alla mano – ha già portato in pochi mesi la percentuale di differenziata dal 64 al 70%, dall’altra evidenzia "il peggioramento della qualità del decoro urbano. Basta passeggiare per le vie del centro o nelle zone residenziali". Colpa di quanti – e sono tanti – ignorano le regole ma colpa anche, secondo il Pd, di un’Amministrazione "incapace di gestire la transizione al nuovo sistema di raccolta rifiuti. Manca un coordinamento tra Comune, Hera e cittadinanza". Amministrazione assente, dice il Pd, anche nel confronto con la cittadinanza. "Servono a poco – aggiungono i consiglieri del Pd – le lamentele del sindaco Menani, che cerca in modo goffo di evitare di assumersi la responsabilità scaricando su Hera ogni colpa. Non è vero che il Comune non può fare nulla, non è vero che il sindaco ha le mani legate. I Comuni hanno facoltà di regolare aspetti organizzativi nell’esecuzione operativa del servizio riguardo il proprio territorio". Il sindaco ha spiegato che l’Amministrazione è in costante contatto con Hera per migliorare il servizio, ribadendo che la scelta di aderire al nuovo sistema l’ha "subita". "Sono 4 anni che Menani governa la città: quando si assumerà la responsabilità di qualcosa? È sempre colpa degli altri? Un sindaco che non governa i processi, ma li subisce, non è un sindaco utile alla città", ribatte il Pd.

Stefano Fogliani