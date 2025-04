Rinaldi contro il Comune:: "Libertà di espressione censurata nel giornalino"

Gravi accuse da parte del consigliere comunale di opposizione del gruppo Popolare liberale, Bruno Rinaldi contro il Comune di Castelvetro. Rinaldi ha diffuso in questi giorni una nota in cui informa di avere "provveduto ad inviare alla Prefettura una nota formale nella quale chiedo un intervento del Prefetto in merito ad una vicenda di estrema gravità: la proibizione della pubblicazione di immagini \"ideologiche, religiose o simili\" nello spazio del giornale del Comune riservato all’ opposizione. Tale comunicazione – commenta Rinaldi - dimostra come venga imposta una censura arbitraria, preventiva e discrezionale sul contenuto delle immagini che un gruppo consiliare intende pubblicare".

Replica il sindaco Federico Poppi: "Non c’è nessuna intenzione di limitare la libertà di espressione della minoranza. Si tratta semplicemente di alcune nuove regole stabilite in occasione del restyling del notiziario comunale, che prevedono articoli più sintetici e una limitazione alla pubblicazione di immagini sacre o a carattere ideologico, poco consone alla natura istituzionale e laica del notiziario. Quindi nessuna censura preventiva o volontà di piegare la comunicazione a favore dell’Amministrazione comunale".

m. ped.