Formigine, riqualificate le elementari ‘Palmieri’ e ‘Ferrari’

Formigine (Modena), 6 settembre 2024 – Durante il periodo delle vacanze scolastiche, il Comune di Formigine ha portato a termine alcuni interventi nelle strutture del territorio, affinché gli studenti possano trovare spazi ancor più funzionali e belli. In questi ultimi giorni, si è lavorato nelle primarie ‘Palmieri’ di Magreta e ‘Ferrari’ di Formigine. Dopo il rientro degli alunni della scuola ‘Don Mazzoni’ presso la sede originaria di Corlo, avvenuto nel gennaio 2024, si è infatti resa necessaria una riorganizzazione delle classi delle ‘Palmieri’ in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2024/25. Il gruppo di lavoro costituito da scuola e Comune ha rivisto la distribuzione degli spazi e gli allestimenti, con l’obiettivo di renderli più funzionali a una didattica innovativa e collaborativa. In particolare, alcune aule del primo piano sono state ritinteggiate, così come alcune aule del piano terra, ora destinate a diventare nuovi ambienti di apprendimento. I lavori di manutenzione, il trasloco interno di alcuni arredi e l’acquisto di nuovi mobili, consegnati di recente, hanno completato l’intervento. Oltre agli interventi presso la scuola ‘Palmieri’, si stanno concludendo anche quelli in corso di svolgimento presso la scuola primaria ‘Ferrari’ di Formigine presso le quali erano già stati rifatti bagni e tubature. Ora, grazie a un contributo del Comitato genitori, sarà possibile sostituire anche parte della pavimentazione antitrauma e installare una nuova attrezzatura ludica nel giardino. Il Comitato Genitori ha inoltre finanziato le pitture, insieme alle insegnanti, coordinate dalla referente Alessandra Paltrinieri, che si sono rese necessarie a realizzare alcuni vivaci murales a cura degli artisti Chiara Pagani e Andrea Baraldi. Il progetto, intitolato ‘Coloriamo la scuola’ vuole rendere le strutture scolastiche più accoglienti, suggerendo inoltre agli alunni valori quali la bellezza e il rispetto.

