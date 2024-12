Ris a casa di Daniela Ruggi a caccia di segni di lotta. Video

Montefiorino (Modena), 23 dicembre 2024 – Sono iniziati questa mattina, intorno alle 9.30 gli accertamenti del Ris di Parma all’interno della casa di Vitriola, frazione di Montefiorino, dove viveva Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa dal 20 settembre scorso. Nel frattempo, però, si sono moltiplicati gli avvistamenti della donna nelle vie del centro di Modena.

Cosa cerca il Ris

Gli specialisti dei carabinieri passano al setaccio le due abitazioni di Vitriola: nel pomeriggio è seguito un secondo sopralluogo nella seconda proprietà della famiglia Ruggi, sempre a Vitriola, abitazione abitazione con stalla attigua che la famiglia ha, nel frattempo, dato in affitto.

I carabinieri del Ris sono alla caccia di elementi utili ed tracce riconducibili a una eventuale azione violenta attraverso il luminol. Sono stati effettuati campionamenti e accertamenti con prelievo di Dna in entrambe le case.

I militari hanno lavorato molte ore, ma al momento non si conoscono i risultati: gli oggetti dovranno poi essere esaminati nei laboratori di Parma.

La settimana scorsa gli uomini del Ris avevano passato al setaccio l’abitazione di Polinago dell’unico indagato per il sequestro della giovane: Domenico Lanza, 67 anni, in carcere per altro reato: detenzione illegale di armi. In quel caso, i carabinieri avevano sequestrato alcuni oggetti.

La mamma: non ha problemi mentali

Sempre questa mattina, la mamma di Daniela ha parlato a a Storie italiane su Rai 1, che può essere rivisto su Raiplay. “È stato detto che Daniela sarebbe una persona con problemi mentali, è falso – ha sottolineato Eleonora Daniele –. Daniela è una ragazza speciale che ha frequentato con successo le scuole medie superiori. È stato detto che sarebbe stata abbandonata dalla famiglia di origine, è falso. Quando mi sono trasferita a vivere con i fratelli di Daniela a Prignano sulla Secchia per stare vicino a mio papà e mia mamma, Daniela, che è sempre stata legata a Vitriola, è rimasta a vivere lì”.

“Non è stata abbandonata”

E ancora: “È stato detto che Daniela sarebbe stata abbandonata e costretta a vivere in una casa che non ha nemmeno l’acqua corrente. Non è vero – ha smentito –. Daniela ha sempre voluto vivere così, ha sempre deciso lei quello che voleva fare della sua vita”. E ha concluso: “È sempre stata libera di fare ciò che riteneva opportuno, è una ragazza buona, solare, che ama le amicizie e la compagnia. Daniela è uno spirito libero che non ha voluto interferenze da parte mia e di sua sorella, non sempre ha accettato il nostro aiuto economico, non sempre ha accettato il nostro aiuto materiale ma io nonostante tutto ho sempre continuato ad offrirglielo”.